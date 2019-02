Le groupe français “Vernicolor”, spécialiste de la décoration et du parachèvement des pièces plastiques, débarquera en septembre 2019 en Tunisie, et plus précisément au pôle industriel “Néopark”, sis à El Fejja (gouvernorat de la Manouba). Il y installera une usine de fabrication de composants plastiques pour automobile (tableau de bord, pare-choc, volant).

Ce sera la première succursale du groupe en Afrique et au monde arabe, signale, à l’agence TAP, le directeur d’exploitation de Néopark, Mohamed Ali Gnaoua.

L’usine qui nécessitera des investissements de l’ordre de 25 millions de dinars, s’étendra sur une superficie de 2 hectares, dont 10 mille mètres carrés couverts.

Elle contribuera à créer 600 emplois, entre cadres et ouvriers, ajoute Gnaoua.

Le groupe qui a choisi de s’installer en Tunisie, après la France et la Roumanie, commencera bientôt les travaux d’aménagement du terrain, après la finalisation des procédures d’autorisation de construire.

Ce projet a été au centre d’une séance de travail tenue, jeudi, au siège du gouvernorat de la Manouba, en présence de l’investisseur français et des représentants du groupe en Tunisie.