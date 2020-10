La production industrielle a enregistré une baisse de 7,4% au cours des sept premiers mois de 2020, par rapport à la même période de l’année 2019, selon les chiffres publiés par l’INS, lundi 5 octobre 2020.

Cette diminution s’explique par la baisse de la production dans les filières de l’industrie mécanique et électrique (-20,9%), de l’industrie du textile habillement et cuirs (-25,4%), et de l’industrie des matériaux de construction, de la céramique et du verre (-19,7%).

Cette baisse a été enregistrée, aussi, dans les secteurs du travail de bois (-16,7%), de l’industrie du papier et du carton (-18,9%), de l’industrie du caoutchouc et des plastiques (-14,7%) et des industrie diverses (-20,6%).

Par ailleurs, la production industrielle a enregistré une augmentation dans le secteur de l’industrie agroalimentaire (+6,2%) suite à l’augmentation enregistrée dans la production d’huiles d’olives et le secteur de l’industrie chimique (+1,1%).

Sur un an, la production industrielle du mois de juillet 2020 a enregistré une baisse de 1,4%. Cela est principalement dû à la baisse enregistrée dans les secteurs de l’industrie mécanique et électrique (-12,9%), de l’industrie du textile habillement et cuirs (-5,1%), de l’industrie agroalimentaire (-2,1%), et de l’industrie chimique (-25,2%).

Une régression au niveau de la production a été, de même, constatée dans les activités de l’industrie du bois (-7,7%), de l’industrie du papier et du carton (-9,9%), de l’industrie du caoutchouc et du plastique (-10,6%), et dans le secteur des mines (-15,9%).

En revanche, la production industrielle a enregistré une augmentation dans le secteur du raffinage du pétrole suite à la reprise d’activité de la raffinerie de la ” STIR ” après un arrêt quasi total l’année dernière.