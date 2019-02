Une équipe scientifique spécialisée relevant de l’Institut national du patrimoine (INP) supervise les fouilles archéologiques situées sur le chantier des travaux de construction du Centre culturel et sportif pour les jeunes à Ben Arous après la découverte de pièces archéologiques datant de l’époque romaine.

Dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP, le conservateur du patrimoine Nizar Ben Slimane a indiqué que les pièces ont étés trouvées au démarrage des travaux préparatoires du centre au cours du mois de janvier 2019.

L’INP s’est engagé pour effectuer les fouilles nécessaires pour limiter le site archéologique et identifier les moyens d’intervention possibles, a expliqué le conservateur.

Selon lui, les gravures qui ornent les pierres trouvées lors des premières fouilles indiquent qu’elles appartiennent à un temple romain consacré à la divinité romaine Saturne.

Ben Slimane a révélé que les premières recherches montrent aussi la présence humaine sur le site datant du 2ème siècle avant JC jusqu’au 5ème siècle après la découverte d’ustensiles en terre cuite de cette époque.

Suite à la découverte archéologique, l’Institut national du patrimoine a adressé un avis à la municipalité pour l’arrêt des travaux de construction du Centre culturel et sportif afin d’entamer les fouilles nécessaires pour limiter le site archéologique et définir ainsi les moyens d’intervention des archéologues.

Le coût du projet dudit centre, financé par le gouvernement chinois, s’élève à 93 millions de dinars.

Situé dans la surface forestière avoisinant le Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, le complexe sportif et culturel s’étale sur une superficie de 5 hectares et se compose d’une piscine, de salles multidisciplinaires, une salle de spectacle d’une capacité de 500 chaises, de salles de sport, d’aires de jeux, d’un espace de loisir et d’un centre d’hébergement d’une capacité de 100 lits.

Les travaux de construction du centre culturel et sportif ont démarré d’une manière effective au cours du mois de novembre 2018. Les travaux s’étaleront sur trois ans pour une ouverture prévue du centre en 2022.