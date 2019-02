La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi sur une note négative, le Tunindex cède 0,18 % à 7194,41 points dans un volume d’affaires faible de l’ordre de 3,411 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Le titre SFBT a été le plus actif, drainant 0,511 MD de ses capitaux, en s’échangeant à 23,50 dinars(D), soit un décroissement de 0,46 %.

Dans le vert, le titre GIF FILTER a enregistré un gain de 5,10% à 1,03 D, suivi par le Titre ICF qui a enregistré une hausse de 3,56 % à 175 D.

TAWASSOL GROUP HOLDING a vu son cours progresser de 3,44 % à 0,30 D, tout comme les titres SOTETEL et CITY CARS qui ont affiché un accroissement respectif de 3 % et 2,96 % à 6,18 D et 11,47 D.

Dans le rouge, STB s’est replié de 4,34 % à 3,96 D, tout comme SOPAT et SERVICOM qui ont baissé respectivement de 2,80 % et 2,75 % en s’échangeant à 1,73 D et 1,41 D.

Les titres SOTRAPIL et SOTUMAG ont signé respectivement une régression de 2,61 % et 2,59 % en se monnayant à 16,40 D et 2,25 D.