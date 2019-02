Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, et son homologue maltaise, Marie-Louise Coleiro Preca, ont coprésidé, mardi 5 février, l’ouverture du troisième forum économique tuniso-maltais qui s’est déroulé à la Chambre maltaise du commerce, de l’Entrepreneuriat et de l’industrie, en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à La Valette.

Intervenant à cette occasion, Caïd Essebsi a fait observer qu’investir en Tunisie n’est pas uniquement un soutien, c’est plutôt un choix judicieux pour ceux qui cherchent à développer leurs affaires, étant donné les potentialités dont dispose le pays.

Pour étayer ses dires, il cite entre autres les ressources humaines qualifiées ainsi que les encouragements fournis par la nouvelle législation, notamment en termes de simplification des procédures.

Caïd Essebsi a mis en avant la position géographique stratégique de la Tunisie qui offre une accessibilité pour les entreprises maltaises aux marchés africains, rappelant, dans la foulée, l’adhésion de la Tunisie au COMESA (Marché commun de l’Afrique orientale et australe) qui compte quelque 500 millions de consommateurs.

La Tunisie constitue, aujourd’hui, un hub basé essentiellement sur les secteurs à haute compétitivité, comme le secteur bancaire. De plus, elle mise sur le partenariat public-privé et œuvre à la consolidation des équilibres macroéconomiques.

De son côté, la présidente maltaise a mis l’accent sur l’importance d’explorer toutes les opportunités de coopération et de travailler en synergie pour élever la coopération aux plus hauts paliers.

Elle a notamment insisté sur la coopération dans le domaine du tourisme qui est de nature à favoriser l’entente et la paix entre les peuples, formant le vœu d’une plus étroite coopération dans ce domaine.

Marie-Louise Coleiro Preca souligne que son pays vit une révolution technologique, mettant l’accent sur l’importance de la coopération dans des domaines comme le blockchain (technologie sécurisée de stockage et de transmission d’informations sans intermédiaire).

A noter que chef de l’Etat tunisien est accompagné d’une forte délégation composée essentiellement des membres de l’UTICA qui ont pris par au Forum, et qui opèrent dans les secteurs de l’agroalimentaire, l’industrie électrique et l’automobile, le commerce international, la chimie, le bâtiment et les travaux publics, l’aviculture, le paramédical, les télécommunications.