Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, effectue, les 5 et 6 février, une visite d’Etat à Malte à l’invitation de son homologue maltaise, Marie-Louise Coleiro Preca.

Au programme de la première journée, la signature de plusieurs accords de coopération, suivie d’une conférence de presse conjointe.

Béji Caïd Essebsi coprésidera ensuite avec Marie-Louise Coleiro Preca l’ouverture du 3e forum d’affaires tuniso-maltais. Il s’entretiendra au Palais Saint-Antoine avec le Premier ministre maltais, le président de la Chambre des représentants et le chef de l’opposition.

Au deuxième jour de la visite, une conférence de haut niveau sur l’égalité des genres est programmée avec la participation, du côté tunisien, de la députée et présidente de la COLIBE (Commission des libertés individuelles et de l’égalité), Bochra Belhaj Hmida, le constitutionnaliste, Slim Laghmani, et la juriste Kalthoum Mziou.

Si les liens politiques ont évolué depuis 2000, à la faveur de l’adhésion de Malte à l’Union européenne (processus achevé en 2004), la coopération économique est restée en deçà des attentes, malgré la proximité géographique (Malte étant à 300 km des côtes tunisiennes) et le potentiel des deux pays.

Entre 2016 et 2017, la présidente maltaise a visité deux fois la Tunisie. Elle a participé, du 18 au 20 avril 2016 à Sousse, à la Conférence internationale pour la promotion des valeurs de la paix et du dialogue.

Les 7 et 8 novembre 2017, Marie-Louise Coleiro Preca est venue en Tunisie à la tête d’une importante délégation, à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (décembre 1967).

Le rapprochement politique s’est traduit par la conclusion, en 2005, d’un Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération.

L’échange de visites entre hauts responsables des deux pays s’est intensifié au cours des dernières années dans le cadre de leur participation à des rencontres régionales ou internationales traitant, notamment, de l’enfance, la migration, la sécurité…

En 2015, les deux pays ont conclu un mémorandum d’entente pour l’établissement d’un dialogue structuré. La première édition de ce dialogue s’est tenue en novembre 2017, à l’occasion de la visite en Tunisie de la présidente maltaise. La deuxième aura lieu en marge de la visite du président tunisien.

Parmi les accords qui seront conclus entre les deux pays, figurent un projet d’accord dans le domaine de la petite enfance et un projet de protocole et de coopération dans le domaine des seniors. Il s’agit, également, de la signature d’un programme exécutif dans le domaine culturel pour la période 2019-2021.

D’autres projets sont en cours de négociation à l’instar de l’accord-cadre pour le recrutement de la main-d’œuvre qualifiée et de travailleurs tunisiens. Malte connaît des besoins croissants en matière de main-d’œuvre étrangère estimés en 2018 à 30.000 personnes pour les cinq prochaines années.

Des projets d’accords de coopération dans le domaine de l’emploi et la formation professionnelle en verrerie, céramique et bijouterie-joaillerie ainsi que dans le transport routier des personnes et marchandises et dans le domaine de la sécurité sociale sont proposés à la partie maltaise.

Un nouveau mémorandum d’échange et de coopération entre l’Ecole nationale d’administration et l’Institut de l’administration publique et du management de Malte est également en cours d’étude.

Sur un autre plan, la visite de Caïd Essebsi à Malte sera marquée par la tenue du 3e forum économique tuniso-maltais. Notons à ce propos qu’une forte délégation conduite par le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) prend part à la visite.

Malte est le 23ème investisseur en Tunisie avec une part de marché estimée à 0,2%. Les échanges commerciaux restent faibles avec 126 MDT d’exportations et 222 MDT d’importions.

Multipliées par trois en 2017, les exportations tunisiennes ont diminué de 17,2% en 2018 alors que les importations en provenance de Malte ont repris à partir de 2016 après une forte diminution en 2015.

La Tunisie exporte vers Malte poissons, textile-habilement, houilles, pétrole et dérivés, papiers et ouvrages. Elle importe de ce pays houille, pétrole et dérivés, matières plastiques et ouvrages, machines, appareils électriques et produits pharmaceutiques.

Déjà très modeste en 2010, le flux touristique se situe à hauteur de 1.829 touristes.

Malte compte une petite communauté tunisienne estimée à 367 personnes dont 79 binationaux. Les Tunisiens établis à Malte exercent, notamment, dans le bâtiment et le secteur hôtelier.

A noter qu’en matière de coordination au sein des instances internationales, le gouvernement maltais a soutenu la réélection de la Tunisie au Conseil de sécurité de l’Union internationale des télécommunications.

De plus, en vertu d’un accord d’échange d’appui conclu entre les deux pays, Malte s’engage à soutenir la candidature de la Tunisie à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021, contre l’appui de la Tunisie à la candidature maltaise pour la période 2023-2024.