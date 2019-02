La Chambre nationale de collecte et de recyclage des vieux métaux relevant de l’UTICA (propriétaires des centres de collecte, agents et fournisseurs) a décidé d’observer un sit-in de protestation, lundi 04 février 2019, devant le siège du ministère de l’Industrie et des PME, pour revendiquer la possibilité d’exporter.

A travers ce sit-in, Les propriétaires des centres de collecte réclament leurs dus auprès de la société El Fouladh, explique le président de la Chambre, Saber Rekik.

Selon lui, “le projet de loi élaboré pour l’exportation des déchets ferreux est susceptible de favoriser le monopole de la société El Fouladh, étant la seule à détenir l’autorisation d’exportation”.

Le président de la Chambre souligne que les centres de collecte et de recyclage des vieux métaux approvisionnent la société El Fouladh à raison de 200 dt la tonne de ferrailles.

Selon les données de la Chambre, le secteur de la collecte et du recyclage de la ferraille procure 70.000 emplois directs et indirects.