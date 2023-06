Un sit-in sera observé, vendredi 2 juin 2023, par le Groupement professionnel du plastique, devant le ministère de l’Environnement, en raison de la publication du décret n°2020-32 du 16 janvier 2020, fixant les types de sacs en plastique dont la production, l’importation, la distribution et la détention sont interdites sur le marché intérieur.

Dans un communiqué publié mercredi, ce groupement relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), estime que cette décision annoncée par le ministère de l’Environnement et qui est déjà appliquée depuis le mois de septembre 2022, ” n’est pas convenable pour les fabricants de plastique “.

La même source évoque l’absence de réaction des autorités concernées concernant les différentes revendications du Groupement professionnel du plastique relatives au report de cette décision.

Et de rappeler que le Ministère de l’Environnement a promis aux industriels de garantir la mise à niveau des sociétés pour assurer la production des produits alternatifs afin de poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions ce qui a aggravé la crise des professionnels dans le secteur du plastique.

Le 21 mars 2023, le groupement professionnel du plastique a appelé, lors d’une conférence de presse, le gouvernement à fixer une feuille de route claire et à mettre en place un programme d’action urgent pour la mise à niveau de ce secteur pour garantir les droits et la pérennité des entreprises industrielles, et ce, après concertation avec les professionnels.

Les représentants du groupement, ont souligné, à cette occasion, l’impératif de parvenir à des solutions réalistes pour ce dossier et à assurer la mise à niveau du secteur des fabricants des sacs en plastique.

Ils ont appelé, également, les autorités à trouver une solution radicale pour garantir la pérennité des entreprises industrielles et la préservation des postes d’emploi ainsi que la réforme du système écologique à travers la collecte, le tri et le recyclage des matières plastiques.

Le groupement professionnel du plastique avait appelé, le 24 janvier 2023, le gouvernement à suspendre l’application du décret n°2020-32 du 16 janvier 2020, en raison des difficultés auxquelles font face les industriels.

Dans une déclaration accordée à l’Agence TAP, le porte-parole des fabricants du plastique, Oussama Messoudi, avait assuré que l’activité d’environ 80 usines de plastique en Tunisie est suspendue depuis environ trois mois de l’application du gouvernement arrêté n°32 de 2020.Messoudi avait souligné que l’adaptation des machines disponibles, actuellement, au niveau des usines pour produire des sacs de 40 microns est techniquement impossible, ajoutant que ces unités sont de grande taille et nécessitent un investissement minimum d’environ 2 millions de dinars pour les équipements. Environ 80 usines spécialisées dans la fabrication de sacs plastiques, dont 45 relevant de la CONECT, opèrent en Tunisie et favorisent l’emploi direct et indirect d’environ 3 000.