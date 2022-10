Un rassemblement de protestation des ouvrières agricoles de la délégation de Jebeniana (gouvernorat de Sfax), soutenues par des ouvrières des autres régions, est prévu pour le 3 octobre 2022, devant le Théâtre municipal de Tunis.

Pourquoi? Pour protester contre la précarité de leur situation économique et sociale et leurs conditions de travail difficiles, explique le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

Ces protestations, qui coïncident avec le premier anniversaire de la marche de protestation organisée par des ouvrières agricoles, le 3 octobre 2021, visent à montrer la précarité professionnelle des ouvrières agricoles, l’absence de couverture sociale, les accidents dont elles sont victimes, le non respect des règles et des normes de sécurité par les employeurs et les intermédiaires, la discrimination salariale, les abus commis par les intermédiaires…

Selon le FTDES, les gouvernements successifs ont échoué à trouver des solutions radicales aux différents problèmes rencontrés par les ouvrières agricoles, estimant que la Loi n° 2019-51, portant création d’une catégorie de “transport de travailleurs agricoles” n’a fait que légaliser les dépassements commis par les intermédiaires, avec la complicité des institutions de l’Etat. En témoignent les 54 accidents enregistrés entre 2015 et 2022 et qui ont causé la mort de plus de 50 ouvrières et 710 blessées.

Il a plaidé pour la mise en place d’un plan d’urgence pour limiter le nombre d’accidents dont elles sont victimes et l’élaboration d’une stratégie nationale globale défendant leurs intérêts.