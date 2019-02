Quelque 65 décisions de réparation individuelles ont été remises vendredi à 65 résistants victimes de violations pendant les années 50 et à leurs familles, a annoncé Khaled Krichi, membre de l’Instance “Vérité et Dignité”.

Lors de la remise des attestations de résistant “, dont plusieurs n’ont pas eu le privilège de l’obtenir et des décisions de réparation, la présidente de l’Instance, Sihem Ben Sedrine a souligné que le travail de l’Instance est humain et ” le risque zéro n’existe pas “.

” Bien que les appareils de l’Etat n’aient pas été coopératifs, particulièrement leur réticence à remettre à l’IVD les archives nécessaires pour s’acquitter pleinement de son travail, l’Instance ne ménagera aucun effort pour garantir les droit des victimes “, a-t-elle promis.

” La décision de remettre les attestations de résistant a été prise avant le 31 décembre 2018, date d’expiration du mandat d’exercice de l’IVD “, a-t-elle tenu à préciser. ” Aucune décision n’a été prise par l’Instance après cette date “, a-t-elle encore souligné en faisant allusion au risque d’accuser l’IVD de violation de la loi.

Selon elle, les décisions de réparation touchent trois catégories : les résistants, les victimes individuelles et les groupes (associations, partis et organisations victimes d’injustices et de violations pendant la dictature).

Sur un total de 50 mille dossiers de violation examinés, 20 mille victimes devraient obtenir réparation, avait-elle souligné, faisant remarquer que les décisions de réparation seront remises par lots.