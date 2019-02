En hommage à feu Moncef Fakhfakh (1947-2017), Fondateur et directeur des Archives nationales de Tunisie, la Revue maghrébine de Documentation (une publication scientifique annuelle) a publié un numéro spécial fin 2018 de la Revue maghrébine de Documentation et d’information.

Edité en deux langues, le numéro 27 est composé de 180 pages en français et en anglais et 179 pages en arabe. Il s’agit d’une publication éditée par l’Université de La Manouba, l’Institut supérieur de documentation et le Laboratoire de recherche en science de l’information “SILAB”.

Dans l’éditorial, Wahid Gdoura, rédacteur en chef de la revue, a rendu hommage à l’un des pionniers du domaine de l’information et des archives en Tunisie, qui était professeur d’archivistique à l’Institut supérieur de documentation et directeur des archives nationales à Tunis.

Il a rappelé l’apport de cet académicien dans la mise en place d’un système d’archives modernes pour l’administration tunisienne, conformément aux normes internationales et à la création de l’institution des archives nationales de Tunisie.

Moncef Fakhfakh était un expert reconnu auprès des instances régionales et internationales. Il avait notamment occupé le poste de vice-président du bureau du Conseil international des archives (CIA), chef de la branche régionale du Conseil international des archives (ARBICA) et président de l’Association internationale des archives francophones.

Il avait également travaillé comme consultant international en archivistique dans des pays arabe comme le Sultanat d’Oman, le Yémen, le Koweït, le Maroc et les Emirats Arabes Unis.

Dans les premières pages de la version arabe de la revue, l’universitaire Abdeljalil Temimi, fondateur-directeur de la Revue Maghrébine de Documentation et d’information, est revenu sur le souvenir d’un homme d’une intelligence et délicatesse remarquable qui était largement conscient des questions de son époque et avec qui il avait des discussions assez profondes.

La partie en français et en Anglais de la revue publie des articles signés par des chercheurs de Tunisie, de l’Algérie et de France qui portent sur les archives ainsi que sur des problématiques actuelles de la science de l’information.

Une partie est signée par les chercheurs algériens Abdelkader Abdelilleh, Mohamed Bakour et Mourad Krim (Algérie).

La contribution des chercheurs tunisiens est signée par Hanen Gmara, Raja Fenniche, Yousra Seghir et Ali Frihida ainsi que Rabii Djebii et El-Khansa Mkada-Zghidi.

Bruno Delmas, éminent professeur d’archivistique français, a écrit sur les questions du recensement et de la préservation des sources de l’histoire de l’Afrique francophone.

La Revue maghrébine de documentation et d’information a été fondée par Abdeljalil Temimi. C’est un périodique scientifique, à comité de lecture, qui publie les études et les travaux de recherche académiques spécialisés en science de l’information, en bibliothéconomie et en archivistique.

Des chercheurs spécialistes dans le domine de l’information issus de divers pays contribuent par leur écrits dans le contenu de la revue qui publie des études et recherches écrites en arabe, français et anglais. Ils sont sélectionnés selon des critères académiques bien établis.