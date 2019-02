Une réunion de travail entre les responsables de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et une délégation de l’Union des Entreprises 35 de la Région française de l’Ille-et-Vilaine qui effectue une visite de travail en Tunisie a eu lieu jeudi 30 janvier 2019 au siège de l’UTICA.

Cette réunion a été présidée par M. Samir Majoul, président de l’UTICA et M. Hervé Kermarrec, chef de la délégation et président de l’Union des Entreprises 35, affiliée au MEDEF en présence de M. Hamadi Kooli, vice-président de l’UTICA, M. Naceur Jeljeli, président du conseil des présidents des fédérations,M. Jamel Kssibi président de la fédération des BTP M. Hosni Boufaden, président de la FTTH, et de quelques chefs d’entreprises tunisiennes et les membres de la délégation de l’UE35 qui accompagnent M. Kermarre.

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres de la délégation française, M. Majoul a souligné la volonté des deux parties de renouer avec la tradition économique qui existe entre la Tunisie et la France et la volonté des entreprises des deux pays de renforcer leur coopération après la signature d’une convention de coopération entre les deux parties en 2009. Il précisé que le taux de croissance et la résilience enregistrés au cours des dernières années par le secteur privé tunisien sont les grands atouts des entreprises tunisiennes.

Kermarrec a souligné de son coté que cette visite a pour objet de mieux connaitre le cadre législatif et social de l’investissement en Tunisie et d’établir des accords de partenariats entre les entreprises de la région UE35 et les entreprises tunisiennes.

Il a exprimé la volonté des chefs d’entreprises de la région qu’il représente de relancer la coopération bilatérale et d’initier des accords de collaboration avec les représentants des entreprises tunisiennes.

Les membres des deux délégations ont ensuite abordé et discuté différentes questions intéressant la coopération bilatérale en général, le climat des affaires et de l’investissement en Tunisie, la stabilité économique et sociale, la législation du travail.

Au niveau sectoriel, les deux délégations ont discuté des perspectives de coopération dans les secteurs des textiles et habillement, du bâtiment et génie civil, des produits laitiers et des produits la merde, des nouvelles technologies et de la mobilisation des compétences tunisiennes aux profits des entreprises des deux pays ainsi que de la possibilité de mise en place d’une liaison aérienne entre Rennes et la Tunisie.