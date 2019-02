Un projet visant à conserver les plantes patrimoniales de Garâa Sejenane (bordant l’oued Sejnane à Bizerte) et Dar Fatma (Jendouba), a été lancé, jeudi 31 janvier, à Bizerte par le Fonds mondial pour la nature (WWF-Bureau Afrique du Nord).

Le projet baptisé “Save Plants -Conservation des plantes patrimoniales-” est lancé en partenariat avec l’Association la recherche en action (REACT), l’Institut national agronomique de Tunisie (INAT) et la Faculté des sciences de Tunis (FST) se poursuivra jusqu’en octobre 2021. Il a pour finalité de préserver les plantes en danger critique d’extinction ou à aire de répartition restreinte.

Ses actions, qui seront conduites avec la participation des partenaires locaux, nationaux et régionaux, ciblent deux zones clé pour la biodiversité de la région Kroumirie-Mogods.

Il s’agit de la zone humide protégée, la Tourbière de Dar Fatma, et de la zone humide Garâa Sejnane, qui ne bénéficie d’aucune protection légale à l’échelle nationale.

“Ce sont des écosystèmes naturels caractérisés par une biodiversité floristique exceptionnelle se traduisant par une forte richesse spécifique et par la présence de nombreuses espèces rares, endémiques nationales ou régionales et/ou reconnues comme menacées par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) à l’échelle de l’Afrique du Nord”, précise le bureau Afrique du Nord du Fonds mondial de la nature dans un communiqué.

Le projet vise aussi à actualiser et adopter un plan de gestion de la réserve naturelle ( R.N) de Dar Fatma et à élaborer une Charte de suivi de la gestion conservatoire des plantes patrimoniales de Garâa Sejnane.

Le site Garâa Sejnane, premier site Ramsar privé en Tunisie ?

Le projet “Save Plants” prévoit, entre autres objectifs, de déposer un dossier de classification du site de Garâa Sejnane comme premier site Ramsar privé en Tunisie. Il propose la conception et l’adoption d’un modèle de protocole de suivi de la conservation des plantes endémiques, rares, menacées et patrimoniales des deux sites.

Il s’agit aussi d’élaborer des fiches techniques des essais de conservation et de multiplication des plantes en danger critique d’extinction (CR) et endémiques restreintes strictes (SER) de Garâa Sejnane et Dar Fatma, et de deux herbiers des plantes de Garâa Sejnane et Dar Fatma.

Une collection de semences des deux sites sera également conservée dans la Banque nationale des gènes (BNG) de Tunisie. Un réseau de botanistes tunisiens et un forum digital d’échanges de ce réseau seront aussi mis en place dans le cadre du même projet.