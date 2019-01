La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax tiendra son 15ème Salon méditerranéen du bâtiment du 6 au 9 mars 2019 à Sfax. Cette nouvelle édition offrira un éventail de choix et d’opportunités à toutes les parties prenantes du secteur du bâtiment et des services annexes.

Ce rendez-vous économique biennal grandeur nature drainera comme d’habitude un grand nombre d’exposants, qui viendront présenter et promouvoir les différentes innovations dans le secteur, dynamiser la coopération et le partenariat entre les professionnels du BTP et proposer une plateforme scientifique internationale avec une présence remarquable des experts du métier, architectes et ingénieurs entre autres.

L’on s’attend ainsi à ce que les exposants participant à MEDIBAT 2019 bénéficient d’un visitorat ciblé et qualifié, et à ce que les visiteurs profitent, de leur côté, d’un accompagnement complet et fructueux.

L’exposition : un engouement pour la participation

Les premiers indices de cette session augurent d’une édition exceptionnelle aussi bien au niveau de l’organisation qu’au niveau de la présence étrangère. A un peu plus d’un mois de la manifestation, la quasi-totalité des stands ont d’ores et déjà été réservés.

L’on enregistre, en effet, une participation directe de 10 pays en plus de la Tunisie, à savoir la Chine, la Turquie, l’Italie, l’Algérie, la France, la Libye, les Emirats arabes unis, l’Iran, l’Indonésie et la République Tchèque.

A noter que la Chine, l’Iran et la République Tchèque ont réservé des pavillons entiers, ce qui témoigne de l’intérêt ces 3 pays accordent à ce Salon.

S’agissant de l’exposition, il convient d’indiquer qu’un important effort est déployé par l’équipe organisatrice de la manifestation pour promouvoir le secteur du matériel et des gros engins pour la construction. Les entrepreneurs et professionnels de ce secteur se réuniront autour d’une table ronde animée par la Fédération nationale des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics. Cette manifestation portera sur le thème : «L’internationalisation du métier de l’entrepreneur du bâtiment: situation et perspectives».

L’on s’attend, également, à ce que la nouvelle édition dépasse la précédente qui, du reste, s’est soldée par un bilan nettement positif avec 47.000 visiteurs, 350 exposants, 300 rendez-vous d’affaires, 35 pays et 21 délégations.

Les nouveautés de MEDIBAT 2019

Les activités parallèles

MEDIBAT 2019 présentera plusieurs activités parallèles. Outre l’espace réservé à l’exposition (composante essentielle du salon), il y aura de la place pour les discussions et débats entre toutes les parties concernées et intéressées.

Dans ce sens, un forum économique sera organisé et visera le renforcement du partenariat public privé (PPP) dans le secteur du bâtiment et de l’infrastructure à travers la présentation d’une série de projets de construction et d’infrastructure en Afrique subsaharienne.

Ces projets concernent le Gabon, le Togo, le Cameroun, le Nigeria, la RD Congo, la Côte d’Ivoire, le Kenya, la Mauritanie et Djibouti.

Un forum scientifique est également programmé. Il fera un état des lieux du bâtiment durable.

Quant à l’objectif majeur du forum entrepreneuriat , il sera le soutien de l’économie nationale par l’incitation à la création de nouveaux projets et de nouveaux postes d’emploi.

Un village de l’Innovation

Ce village consiste en un espace atelier consacré aux projets et aux idées innovantes. Ces ateliers de l’innovation seront meublés par des séances de communication et de discussion des nouvelles idées entre les porteurs des projets innovants et les acteurs du secteur du bâtiment et des autres parties prenantes comme les chercheurs, les investisseurs, les financiers et les experts.

Deux Journées pays

Deux journées pays seront au menu de MEDIBAT 2019. Dédiées au Togo et à la RD Congo, elles serviront de vitrine pour la prospection de nouvelles opportunités d’investissement à l’étranger.

Visite attendue de plusieurs VIP étrangers

Après avoir offert l’hospitalité à une pléiade de personnalités éminentes au cours de l’édition écoulée (2017), MEDIBAT 2019 continuera sur cette lancée avec la présence d’un grand nombre de responsables VIP, de décideurs et de personnalités influentes dans les domaines du bâtiment sur le plan national et international.

Autant dire que MEDIBAT 2019 est l’événement à ne pas rater… sous aucun prétexte.