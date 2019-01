L’Université Aix-Marseille a décidé d’exempter les étudiants tunisiens des droits d’inscription des nouveaux étudiants étrangers approuvés par le gouvernement français, a annoncé le président de ladite université, Yvon Berland, lors d’un entretien mercredi avec le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, rapporte un communiqué

Lors de cet entretien, en présence d’une délégation de l’Université Aix-Marseille et de l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, les deux parties ont confirmé la participation de cette université au projet de l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée dont l’ouverture est fixée à septembre prochain, et sa contribution principalement aux programmes de formation et de recherche sur l’eau et l’environnement, deux des six domaines de recherche classés parmi les priorités nationales tunisiennes.

Yvon Berland a souligné à cette occasion l’importance accordée par son institution universitaire à ce projet d’université qui reflète la coopération multiple entre les deux pays. Il s’est déclaré prêt à soutenir l’ouverture de l’université Aix-Marseille sur les étudiants et chercheurs tunisiens, l’échange des expériences et le renforcement de l’action des universités tunisiennes sur des programmes de recherche d’intérêt commun.

L’université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée est un projet universitaire multidisciplinaire basé sur un partenariat entre des institutions universitaires tunisiennes et françaises.