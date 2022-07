Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a appelé à développer une culture entrepreneuriale chez les étudiants et les diplômés du supérieur et à soutenir les projets innovants.

Boukthir qui s’exprimait à la cérémonie de clôture du concours de la meilleure initiative innovante et entrepreneuriale pour l’année 2022 pour les étudiants membres de l’organisation Enactus.Tunisie, a rappelé le cadre juridique du statut de l’étudiant-Entrepreneur-Initiateur, qui permet de concrétiser des idées liées à des projets innovants.

Au cours de ses études universitaires, l’étudiant se voit offrir des possibilités d’encadrement, d’accompagnement et de formation par des professeurs universitaires dans le cadre du pôle étudiant-Entrepreneur qui a été créé au sein de plusieurs universités, a-t-il dit.

Le ministre de l’Enseignement supérieur a loué les efforts déployés par les professeurs et les étudiants qui ont participé à toutes les étapes du concours qui ont abouti à la présentation de projets innovants dans le domaine économique et social, selon un communiqué publié, vendredi, par le ministère.

Enactus Tunisie a organisé, hier jeudi, la cérémonie de clôture du concours de la meilleure initiative innovante et entrepreneuriale pour l’année 2022 avec la participation de 25 groupes d’étudiants de plusieurs gouvernorats et établissements universitaires.