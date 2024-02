Le bilan de la participation Tunisienne à la réunion du comité de haut niveau de l’Union Africaine (UA) sur la Libye, tenue à Brazzaville, le 5 février, a été au centre de l’entretien qui a eu lieu, vendredi, au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saïed, et le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le Président Kais Saied a saisi l’occasion pour réaffirmer la position ferme de la Tunisie sur le dossier libyen prônant une solution inter-libyenne émanant de la seule et unique volonté du peuple libyen, loin de toute forme d’ingérence qui « ne fera qu’empirer la situation dans ce pays ».

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, rappelé que plusieurs conférences et réunions internationales ont été consacrées au dossier libyen sans pour autant parvenir à une solution à la crise qui sévit dans ce pays voisin, soulignant que la Tunisie est fermement attachée à l’intégrité territoriale de l’Etat libyen.

“Même à l’époque où elle avait pris la forme d’un Etat fédéral, la Libye a été toujours unifiée », a tenu à préciser le président Saïed.

Sur un autre plan, la réunion a été l’occasion de débattre des moyens permettant d’encadrer davantage la diaspora tunisienne à l’étranger et de veiller à lui fournir des services de proximité dans les plus brefs délais.

A ce titre, le président Saïed a jugé inacceptable de voir un expatrié tunisien à l’étranger se déplacer pour de longues distances afin obtenir un simple document administratif pour être au final renvoyer à une date date ultérieure.

Face à cette situation, le président de la République a appelé à un « surcroît de coordination » entre les missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et les services administratifs concernés en Tunisie afin que les services soient fournis aux citoyens tunisiens à l’étranger dans les meilleurs délais et conditions.