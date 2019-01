La 5ème édition du Forum annuel de l’entrepreneuriat féminin sur le thème : “la transformation digitale: une opportunité de croissance pour les femmes entrepreneures en Afrique” se tiendra du 26 au 28 février 2019, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, à l’initiative du Conseil international des femmes entrepreneurs (CIFE) a avancé, mercredi, à l’Agence TAP, la commissaire de cet événement, Donia Hamouda.

Elle a ajouté que le choix d’organiser ce forum à Abidjan est dicté par l’importance sans cesse grandissante des relations entre la Tunisie et la Côte d’Ivoire, surtout que l’Afrique représente, aujourd’hui, le plus grand défi mondial en termes de technologie de l’information et de la communication.

Le forum africain CIFE vise à mettre en avant les femmes africaines et leur rôle dans le développement économique, à créer un réseau africain générateur de business, à stimuler les compétences dans le digital et à encourager la participation des femmes au secteur des technologies.

Au programme de ce forum figure une journée d’exposition dédiée aux entrepreneures africaines, une démonstration du savoir-faire africain, une conférence sur la transformation digitale et le leadership féminin en Afrique et une rencontre bilatérale (B2B) entre les participants et les acteurs du développement économique africain.

Organisation non gouvernementale, le Conseil international des femmes entrepreneurs (CIFE) est représenté dans 20 gouvernorats de la Tunisie et a pour mission de développer le leadership féminin à l’échelle locale et à l’étranger, d’intensifier le networking des femmes entrepreneurs et de soutenir l’autonomisation de la femme.