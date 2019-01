Les artisans des régions de Kasserine et Béja, au centre et au nord ouest de la Tunisie, exposent leurs produits et créations, durant une semaine, du 28 janvier au 2 février 2019, à la Galerie de l’Information à l’avenue Habib Bourguiba (Tunis).

L’initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’exposition qui dure toute l’année, dans cet espace situé au centre de la capitale. Son objectif est d’aider les exposants dans toutes les régions, notamment, les régions intérieures à vendre leurs produits et à lier des contacts avec les circuits de distribution.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, qui s’est rendu, mardi, à l’exposition, a reconnu que le marketing est l’un des problèmes majeurs auxquels font face les artisans tunisiens.

“Le ministère du Tourisme envisage d’accompagner davantage les artisans en leur fournissant toutes les facilités et en intensifiant le nombre des foires et expositions”, a-t-il déclaré aux médias.

Les artisans trouvent aussi des difficultés à accéder aux financements, à trouver des espaces d’expositions dans les régions intérieures et à participer aux manifestations internationales, selon les exposants qui ont fait part, mardi, de leurs préoccupations en présence du ministre du Tourisme.