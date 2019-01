Les cartes de soins électroniques “carte vitale” seront disponibles à partir d’avril prochain, a indiqué le ministre de la Santé, Abderaouf Cherif lors d’un point de presse tenu, conjointement, mardi, avec les ministres des Technologies de la communication et des Affaires Sociales.

“Cette carte à puce évitera aux malades les files d’attente interminables dans les hôpitaux publiques et leur offriront de meilleures prestations”, a-t-il expliqué.

Elle sera accordée à tous les affiliés de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et devra contenir des informations personnelles inhérentes à la franchise médicale, à la situation administrative et professionnelle de l’adhérent et à la fréquence des soins”.

Grâce à elle, les assurés n’auront plus à faire la queue dans les bureaux de la CNAM pour pouvoir déposer leurs cartes de soins, dans la mesure où, le médecin ou le pharmacien procéderont via leurs ordinateurs à la transmission des données relatives au service directement vers la centrale CNAM.

Lors de ce point de presse qui intervient suite à la 3e réunion du comité national pour l’accélération des projets de transformation numérique, le ministre des Affaires Sociales, Mohamed Trabelsi a indiqué que 7 millions d’assurés sociaux bénéficieront de cette carte appelée “carte d’identifiant unique”.

Le ministre des Technologies de la communication et de l’économie numérique, Anouer Maarouf a fait savoir que 2019 sera par excellence l’année de la transformation numérique, afin de rapprocher davantage les services des citoyens.