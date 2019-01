L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté le premier chapitre de la loi organique du budget de l’Etat relatif aux ressources de l’Etat et ses dépenses ainsi que le deuxième chapitre portant sur les comptes de l’Etat.

L’adoption de ces deux chapitres annonce une avancée dans l’approbation de ce projet de loi bloqué à cause des tiraillements.

L’adoption des articles a avancé après un arrêt à l’article 19, suite à un conflit sur la question des amendements, ce qui explique l’appel du premier vice-président de l’ARP Abdelfattah Mourou à la réunion des présidents des blocs parlementaires pour examiner les points litigieux.

Les articles 19 jusqu’à 24 relatifs aux recettes fiscales et non fiscales, aux dépenses, à la définition des tâches, aux programmes et au rôle de la loi des finances, ainsi que les articles concernant la comptabilité publique de l’Etat, ont été adoptés par l’ARP, en présence de 130 députés.