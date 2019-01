Le groupe français s’est implanté en Tunisie quatre ans avant de s’associer à Poulina Group Holding dans Cloud Temple Tunisia, et y compte trois autres filiales. Qui se portent plutôt bien.

Cloud Temple Tunisia a fait connaître Cloud Temple en Tunisie. Pourtant, cette joint-venture développée avec Poulina Group Holding n’est ni la seule ni la première entreprise du groupe Neurones dans notre pays. Ce groupe français, leader des services d’infogérance, est arrivé de ce côté-ci de la Méditerranée –la Tunisie est la seule base de Neurones en Afrique et dans le monde arabe- en 2010. Cette année-là, il crée Help Line Tunisia, ayant pour objet l’assistance technique, les études et l’ingénierie informatique, soit, concrètement, pour «apporter une facilité d’utilisation de tout le système d’information pour les utilisateurs IT». Neuf ans après, cette filiale du groupe français vient de lancer le recrutement de techniciens opérant en français et en anglais. En 2017, elle avait été classée par Best Compagnies Group (BCG) -spécialisée dans la mesure du degré de satisfaction des employés- dans le top 3 des «entreprises où il fait bon travailler en Afrique du Nord».

Preuve que cette expérience a été jugée concluante, Neurones récidive deux ans plus tard, et deux fois plutôt qu’une.

En 2012, le groupe français lance successivement Columbus Consulting Tunisie (CCT) et Iliade Tunisie.

«Conseiller les directions pour aligner la stratégie et les opérations». C’est là le mot d’ordre de Columbus Consulting, spécialisé dans le conseil aux entreprises et institutions pour les aider à relever le défi de la transformation. En mettant à leur disposition expertises et expériences, ce cabinet les accompagne dans l’acte de «repenser leur manière de fonctionner, voire de se repenser en s’appuyant sur tous les leviers internes comme externes à l’entreprise». Cet accompagnement est proposé aux acteurs de sept secteurs (énergie & environnement, services financiers, industrie, santé, transport, assurance et protection sociale, et médias).

Seule représentation de Columbus Consulting dans la zone Moyen-Orient Afrique, la filiale tunisienne a pour mission de conquérir les marchés de cette zone. D’après la maison-mère, elle «se développe actuellement sur tous les secteurs à fort potentiel comme la banque, l’assurance, le secteur public, la santé, le transport et les télécommunications».

Toujours en 2012, une autre filiale de Neurones, Iliade Consulting, se dote d’une antenne en Tunisie. Iliade Consulting est une société de conseil informatique «avec une forte valeur ajoutée dans le secteur de l’énergie et de l’eau» qui accompagne ses clients –les services publics, par exemple- le déploiement et l’optimisation de leur système d’information.

Last but not least, Neurones a jeté son dévolu sur Poulina Group Holding avec lequel il a développé Cloud Temple Tunisia, dont il détient 42%. Et pour l’instant, c’est la seule filiale tunisienne du groupe français ayant donné naissance à un autre projet.