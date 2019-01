Un atelier tuniso-algérien sur la gestion durable de l’écosystème saharien et le développement du tourisme écologique s’est tenu, lundi 28 janvier 2019, à Tozeur, en présence d’une délégation de la Wilaya d’El Oued (Algérie).

L’atelier de trois jours s’inscrit dans le cadre de la convention signée, depuis un an, entre les régions de Tozeur et d’El Oued. Il vise à échanger les expériences en matière de renforcement de la biodiversité et du tourisme écologique, notamment, dans le parc national de Dghoumes (délégation de Degache).

Une visite de terrain est prévue dans ce parc classé deuxième dans le monde dans le domaine de la biodiversité saharienne.

Le parc de Dghoumes bénéficie, actuellement, de la phase finale du projet de renforcement de la biodiversité saharienne et du développement du tourisme écologique financé par la Banque mondiale par le biais du Fonds pour l’environnement mondial, sur une période de cinq ans.

Le projet comprend l’élaboration d’un cadre législatif de gestion des réserves naturelles, la réforme du code des forêts pour l’intégration des réserves dans le tourisme écologique, le développement des capacités des habitants locaux par la création de petits projets et le renforcement des moyens de gestion et de développement de l’infrastructure à l’intérieur et à l’extérieur du parc.