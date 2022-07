La valorisation de l’agriculture alternative et du tourisme écologique dans le village de Djebba (gouvernorat de Béja) a été au menu samedi d’une conférence scientifique organisée dans le cadre de la 6ème édition du Festival international de la figue de Djebba (1-3 juillet 2022).

Dans ce contexte, l’expert Abdelhakim Issaoui a rappelé que le village de Djebba a été inscrit en 2020 dans l’initiative lancée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour faire partie des 70 zones enregistrées dans les “Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial” (SIPAM); initiative qui vise à préserver et sauvegarder les lieux associés à la culture et la biodiversité agricole.

Il appelle à mettre en valeur le patrimoine biologique et les spécificités géologiques du village de Djebba dans le cadre d’une politique de développement local.

De son côté, le directeur de la manifestation, Faouzi Dejbi, a souligné que le festival de la Figue de Djebba est une occasion pour sensibiliser les habitants de la région sur l’importance de la mise en place d’un tourisme écologique dans le village en vue de valoriser les compétences locales et le savoir-faire de la région, en particulier dans la production de figues de qualité.

La production de figues représente l’une des principales activités économiques de Djebba: 800 agriculteurs et leurs familles y cultivent 25 000 figuiers.

A noter que, depuis 2017, les figues de Djebba sont les premiers fruits d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) en Tunisie.