Le projet “Eco Camping Oasien”, un camping 100% écologique vient d’être lancé à Tozeur par l’association “IRADA” en partenariat avec le projet “Promotion du Tourisme Durable” mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l’artisanat avec l’appui de la GIZ.

Ce projet offre aux visiteurs de la région des activités alternatives à expérimenter, à savoir un circuit pédestre et cyclable ainsi qu’un espace de détente et de loisirs au plein cœur des oasis de Tozeur. Le projet compte également impliquer les artisanes de la région dans ses activités à venir.

L’initiative a pour objectifs de diversifier l’offre touristique locale, promouvoir de nouveaux services d’accueil et d’animation et renforcer les capacités des jeunes à travers plusieurs formations (secourisme, entretien et maintenance du camping et des vélos…).

Les premières étapes du projet ont commencé à se concrétiser grâce à l’installation d’un espace de détente en bois qui met à disposition des visiteurs des trottinettes électriques. Les prochaines étapes seront axées sur la valorisation du potentiel éco-touristique de la région à travers la promotion de l’éco-camping et l’organisation de visites guidées ainsi que sur le renforcement des synergies entre les acteurs de la région de Tozeur.

Le projet “Promotion du Tourisme Durable” est financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne dans le cadre de son programme “Tounes Wijhetouna”.

L’association “Irada” est une organisation non gouvernementale (ONG) qui opère pour le développement économique et social de la région de Tozeur.