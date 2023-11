Le parcours touristique à Mahdia a accueilli, dimanche, la manifestation ” la mobilité active ” organisée dans le cadre du projet ” se déplacer autrement pour mieux vivre dans la ville “.

L’événement comprend des balades à vélo et des sessions d’apprentissage de la conduite de vélos, ainsi qu’un atelier destiné aux enfants pour leur apprendre l’entretien et la réparation des bicyclettes.

Des habitants accompagnés de leurs enfants ont participé aux jeux collectifs organisés dans le but d’encourager la mobilité sans voiture.

Yasmine Falfoul, chargée de la communication à l’Association européenne de la démocratie locale a indiqué à l’agence TAP, que le projet est financé à 95% par l’Union Européenne moyennant 2.942 millions d’euro (environ 10.00 millions de dinars). Ce projet réalisé dans 3 villes, Mahdia, le Kairouan et Strasbourg en France, comprend également, des activités de sensibilisation des citoyens à adopter des comportements favorisant une meilleure qualité de vie, tels que la marche et le cyclisme, dans le but de préserver l’environnement.

La municipalité de Mahdia participe à la mise en œuvre d’une partie importante du projet, ayant commencé le 20 octobre dernier à aménager deux parcours piétonniers dans la vieille ville.

Les travaux, dont le coût avoisine 618 000 dinars, dureront quatre mois et contribueront à la mise en œuvre du plan de mobilité active au sein de la ville de Mahdia.