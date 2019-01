L’entretien, samedi 26 janvier, entre le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du tourisme, du commerce, de l’investissement, de la culture, des transports et de la coopération financière ainsi que les prochaines échéances bilatérales, rapporte un communiqué de la présidence du gouvernement.

Au terme de l’entretien, Lavrov a exprimé le souhait que les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Russie soient équilibrés, se déclarant satisfait du niveau qu’ils ont atteint.

Il a précisé d’autre part qu’il a été convenu de tenir la septième session de la commission mixte tuniso-russe en Tunisie cette année qui aboutira à la signature de plusieurs accords conjoints entre les deux pays.

Il a également souligné qu’il existe un programme de partenariat entre la Tunisie et la Russie lancé cette année et se poursuivra jusqu’en 2021, englobant notamment les secteurs économique, scientifique et nucléaire.

Le chef de la diplomatie russe a ajouté que l’accent a été mis sur la nécessité d’accélérer la signature d’un certain nombre de décrets gouvernementaux pour l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, la participation de la Russie aux appels d’offres internationaux dans les projets de transport terrestre et ferroviaire et les projets de protection de l’environnement, et sur la nécessité de faciliter l’octroi de visas en provenance et à destination de la Russie.

Sergueï Lavrov a souligné qu’il œuvrera à encourager les entreprises et les hommes d’affaires russes à investir en Tunisie, en contribuant notamment aux projets d’infrastructure tels que les chemins de fer, les ponts et les routes.