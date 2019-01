La Société du métro léger de Sfax organise une consultation publique du 7 au 9 février 2019 sur les résultats et les hypothèses des études préliminaires de la 1ère ligne (T1), du réseau du transport collectif dans les parcours du Grand Sfax, selon le président directeur général de la Société du métro léger de Sfax, Rachid Zaier.

Ces études préliminaires ont permis d’identifier le parcours du réseau en attendant la libération de l’appropriation du projet après l’adoption du rapport final de ces études préliminaires en parallèle avec le lancement des études détaillées au cours de cette année.

Zaier a indiqué, dans une déclaration, au correspondant de l’agence TAP, que le projet se déroule de manière normale, tout en respectant les délais fixés sans aucun retard.

Cette consultation publique concernera les volets informatifs et de sensibilisation, quant aux contenus et aux résultats des études préliminaires. Il s’agit également du volet interactif à travers l’organisation de débats avec la profession, les structures officielles, les municipalités, la société civile, les habitants proches de l’emplacement du projet et les citoyens de la région de Sfax en général.

Au programme de cette consultation qui sera présidée par le ministre du Transport, une exposition d’une vidéo 3D est prévue. Elle démontre des scénarios d’intégration de la 1ère ligne du métro, ainsi que des débats à cet effet.

Cette consultation coïncide avec la fin de la phase des études préliminaires et le lancement des études détaillées qui déterminent les besoins. Ainsi, l’appel d’offres pour l’acquisition des équipements nécessaires à la réalisation des travaux sera lancé à la lumière de ces études. Les travaux d’exécution devront être lancés en 2020 pour que la première tranche soit exploitée en 2022, tels qu’il est programmé dans le calendrier du projet.

Zaier a relevé que ce projet sera réalisé dans le cadre du partenariat public-privé (PPP), précisant que le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale examine le dossier de financement avec un groupe de banques étrangères ayant manifesté leur intérêt pour le projet.

Il s’agit, principalement, de la banque européenne d’investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque allemande de développement (KFW), et l’Agence française de développement (AFD).

Il a indiqué que le ministre du Transport a souligné, lors de sa dernière visite à la région, la détermination de son département de fournir une enveloppe financière à ce projet, selon l’avancement du projet.

Le coût des travaux de la première tranche s’élève à près de 700 millions de dinars, en matière de réalisation de la première partie de la ligne 1 du métro, s’étalant sur 13,5 km (entre l’aéroport et la zone Chiha).

Il s’agit également de la création d’une station de transport multimodal près de la station Artel, et du raccordement du centre-ville à la région de Taparura.

La 2ème partie de cette ligne s’étendraa jusqu’à la cité Ons à Sakiet Ezzit.

La Société du métro léger de Sfax avait signé, au début de l’année 2017, un marché de 8,4 millions de dinars avec le groupement des bureaux des études tuniso-français Systra-Studi, pour la réalisation des études préliminaires et détaillées et la préparation des dossiers des appels d’offres de la 1er partie de la ligne n°1 du métro léger au Grand Sfax.