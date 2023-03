Une ligne électrique aérienne de haute tension de 225 Kilovolt reliant le poste de la centrale photovoltaïque de Borj Bourguiba au poste de Tataouine sera construite et exploitée, selon un arrêté publié par le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie dans le Journal Officiel de la République du 3 mars 2023.

Selon ce texte, les agents du ministère de l’Industrie et ceux de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), ainsi que l’entreprise contractante sont habilités à accéder aux propriétés non bâties et non fermées de murs ou autres clôtures équivalentes et énumérées dans les listes déposées au siège du gouvernorat de Tataouine.

En 2022, la Tunisie a revu à la hausse son ambition de porter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 35% au lieu de 30% en 2030.

Pratiquement, 90% de cette part proviendra notamment de l’éolien et du solaire photovoltaïque, selon l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie.