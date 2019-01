L’Ile Maurice met à la disposition des étudiants tunisiens 10 bourses d’études supérieures (1er cycle, master et doctorat) dans l’une de ses universités, et ce au titre de l’année 2019, a indiqué le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de le Recherche scientifique sur sa page internet.

Le ministère annonce l’ouverture des candidatures à ces bourses d’études et appelle les étudiants intéressés à présenter leurs dossiers avant le 11 février 2019 et à consulter son site internet: http://ministry-education.govmu.org.

Par ailleurs, le ministère souligne que la Turquie accordera également des bourses d’études supérieures à des étudiants étrangers (1er cycle, master et doctorat) dans des facultés turques, et ce pour l’année universitaire 2019-2020.

Le dernier délai de réception des dossiers de candidature est fixé au 20 février 2019 sur le site www.turkiyebursalari.gov.tr