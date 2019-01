Quelque 22 mille étudiants et enseignants bénéficieront en 2019 d’une formation diplômante en technologie de l’information assurée par Microsoft, a indiqué un communiqué publié vendredi par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon la même source, lors d’une réunion tenue récemment entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Slim Khalbouss et le directeur du département de l’éducation au sein de l’entreprise Microsoft, chargé de l’Europe et de la région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Mark Eist, les deux parties ont convenu de renforcer le partenariat pour améliorer le système informatique universitaire tunisien et développer des programmes dans le domaine de la numérisation des services et de formation diplômante en technologies.

Ainsi Microsoft assurera l’appui technique et la formation au profit des cadres du centre de calcul El Khawarizmi et des techniciens relevant du ministère et des universités dans le domaine de la modernisation du système informatique et la numérisation des services.

Microsoft aidera également le ministère dans la création d’un observatoire pour le suivi de l’intégration professionnelle des diplômés du réseau des centres de métiers et de formation des compétences à travers la mise en place d’une base de données et le développement des programmations.

A noter que la réunion s’est tenue en marge de la tenue du forum international de l’éducation à Londres en Grande Bretagne.