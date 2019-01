Le ministère de la Femme a signé, jeudi 24 janvier, plusieurs accords de partenariat avec des organisations et fédérations internationales actives dans divers domaines, et ce à l’occasion de la clôture de la 22e édition du forum économique de la femme qui tenu à Tunis les 23 et 24 janvier 2019.

Il s’agit entre autres d’un accord signé entre le ministère de la Femme et une fédération indienne. qui stipule que cette dernière s’engage à prendre en charge, pendant 7 ans, les frais d’études de 30 jeunes filles tunisiennes issues de familles nécessiteuses, indique un communiqué du ministère.

Par ailleurs, la ministre tunisienne de la Femme, Néziha Laabidi, a fait savoir qu’une conférence se tiendra le 9 février prochain à l’Université Paris-Sorbonne sur le la femme arabe et le développement.

Organisé par le ministère de la Femme, en collaboration avec l’ambassade de l’Inde à Tunis et l’organisation All Ladies League, ce forum a rassemblé près de 200 personnalités féminines actives dans les domaines politique, économique et culturel. Il a pour objectif d’instaurer des relations de partenariat entre les femmes dans divers domaines et de créer des opportunités d’investissement.