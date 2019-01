Le gouvernement projette la signature d’une convention avec la compagnie aérienne nationale “Tunisair” pour améliorer son rendement. C’est ce qu’a déclaré Ridha Chalghoum, ministre des Finances, lors d’une plénière, mercredi 23 janvier, consacrée à l’adoption de l’accord de crédit signé entre la Tunisie et l’Agence française pour le développement (AFD) de 100 millions d’euros.

La signature du contrat pour l’amélioration du rendement de la compagnie Tunisair s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement de réforme des entreprises publiques, selon Chalghoum.

C’est ce cadre que le gouvernement a signé trois contrats pour améliorer le rendement de certaines entreprises (Office des céréales, Société tunisienne des industries de raffinage, Régie nationale des tabacs et des allumettes).

Le transporteur aérien national figure parmi les entreprises publiques en proie à des difficultés financières importantes, et un nouveau programme pour sa restructuration et l’amélioration de son rendement commercial et financier est en cours de préparation, selon le ministre du Transport, Hichem Ben Hamad.

A rappeler que la Cour des comptes a mis en garde, dans son dernier rapport n°31, contre les dysfonctionnement de Tunisair, dont la vétuste de la flotte, des dépassements au niveau de la maintenance, des retards des vols et des pertes dues à l’indemnisation des voyageurs.