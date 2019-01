La société de gestion d’actifs alternatifs au Moyen-Orient “Gulf Capital” a annoncé, mercredi 23 janvier, avoir investi 22 millions de dollars (environ 65 millions de dinars) dans la société tunisienne “CHO Company”, spécialisée dans la production et l’exportation de l’huile d’olive biologique et naturelle.

Le directeur général de financement privé de Gulf Capital, Christopher Foll, a déclaré que l’investissement de 22 millions de dollars aidera CHO Company à étendre ses activités à l’ensemble de la chaîne de valeur de la production d’huile d’olive, selon un communiqué publié par la société “Borouj Consulting”.

De son côté, le fondateur et président du conseil d’administration de la société CHO, Abdelaziz Makhloufi, a indiqué que le financement de Gulf Capital soutiendra davantage les plans d’extension et le capital de la société.

Créée en 1996, CHO Company commercialise l’huile d’olive en gros et dispose d’environ 6.975.000 oliviers. La société assure l’extraction de l’huile d’olive dans la ville de Sfax et produit plus que 45,4 millions de litres d’huile d’olive extra vierge de première pression à froid.

De même, CHO Company exporte ses produits vers plus de 10.000 clients des secteurs de la fabrication de compléments alimentaires, de cosmétiques et de suppléments à travers le monde.