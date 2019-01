Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a décidé de proclamer le 23 janvier de chaque année “fête nationale de l’abolition de l’esclavage et de la traite”. C’est ce qu’ a indiqué, mardi 22 janvier, la présidente de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Rawdha Laabidi, citée par la TAP.

Cette décision fait suite à une demande adressée par l’Instance à la présidence de la République dans laquelle elle suggère de proclamer le 23 janvier 1846, date de l’abolition de l’esclavage en Tunisie, fête nationale d’autant que la Tunisie est le premier pays arabe à avoir aboli l’esclavage.

Dans une déclaration à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République au palais de Carthage, la présidente de l’instance a fait part de sa considération et de sa gratitude au chef de l’Etat pour avoir pris cette décision qui vient, a-t-elle dit, renforcer le système des droits de l’homme à l’occasion de la célébration du 173e anniversaire de l’abolition de l’esclavage en Tunisie, souligne un communiqué de la présidence de la République.

La rencontre a permis de passer en revue les activités de l’instance et les efforts déployés pour promouvoir les mécanismes de lutte contre la traite des personnes et consolider la coordination nationale et internationale dans ce domaine, indique la même source.