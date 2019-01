“Riyeda Awards”, programmé dans le cadre de la 6ème édition du Salon de l’Entrepreneuriat “RIYEDA”, qui sera organisée du 12 au 14 février 2019 à la Cité de la Culture à Tunis, mettra en compétition 18 jeunes porteurs de projets ayant un besoin d’accompagnement ou de financement, a indiqué Skander Haddar, président de Tunisie place de marché SA, organisatrice de cet événement.

“Trois idées de projets seront sélectionnées, selon des critères relatifs à l’innovation, le profil de l’entrepreneur et l’impact environnemental et de l’emploi, lesquelles obtiendraient des prix financiers (3000 d, 1500 d et 500 d) et en nature, a précisé Haddar qui s’exprimait lors d’une conférence de presse organisée, mardi, à Tunis.

Ces lauréats bénéficieront de l’accompagnement et seront soutenus pour créer leurs entreprises dans leurs régions et contribueront de ce fait à la création de la richesse et des emplois dans ces zones.

Le salon de l’Entrepreneuriat a pour objectif de vulgariser l’esprit entrepreneurial chez les jeunes et d’identifier les porteurs d’idées de projets afin de les mettre en relation directe avec les opérateurs d’accompagnement et financiers, publics et privés. Il s’agit, également, de rassembler les chefs d’entreprises qui ont réalisé des succès, avec les jeunes entrepreneurs pour qu’ils partagent avec ces derniers leurs parcours et leurs expériences.

Haddar a appelé les secteurs privé et public à prendre part à cette manifestation qui rassemblera plus de 15 mille participants pendant trois jours, notamment avec la présence de plus de 60 exposants de l’écosystème de l’entrepreneuriat ainsi que plus de 100 chefs d’entreprises et experts.

Pour sa part, Saadia Ben Amor, manager d’une entreprise a souligné la responsabilité des chefs d’entreprises à pousser les jeunes à changer leurs manière de réflexion, d’autant plus que les obstacles entravant la réussite de l’entreprise tunisienne sont liés surtout au manque de formation en leadership, en management, en termes d’esprit d’initiative et de travail d’équipe, ainsi qu’en matière d’innovation, appelant à intégrer la culture de l’entrepreneuriat dans les programmes des universités tunisiennes.

Le salon de l’Entrepreneuriat prévoit un programme riche et diversifié portant sur ” Riyeda Expo “, ” Riyeda station “, ” Riyeda conférence “, ” Riyeda Lab “, ” Networking ” et ” Riyeda Web TV “.