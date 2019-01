La quatrième édition du Salon international des technologies, de l’information et de la communication dédié à l’Afrique “SITIC AFRICA 2019” aura lieu du 18 au 20 juin 2019 au parc des expositions du Kram. C’est ce qu’a indiqué l’organisateur de la manifestation, Férid Tounsi, lors d’une conférence de presse, organisée mardi 22 janvier à Tunis.

Il a précisé que la nouveauté pour cette 4ème édition est l’ouverture sur l’Afrique anglophone (Nigeria, Ethiopie, Afrique du Sud, Kenya) et la forte présence des pays occidentaux.

“D’importantes délégations d’hommes d’affaires d’une trentaine de pays (Algérie, Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie, Irak, Jordanie …) prendront part à cette plateforme internationale du business dans le numérique”, a-t-il expliqué, faisant remarquer que l’objectif est de faire de la Tunisie un hub régional et international du numérique.

Férid Tounsi a indiqué que 10 mille visiteurs professionnels dont 1.500 étrangers et plus de 300 Africains sont attendus lors de cette édition.

SITIC AFRICA 2019 comporte trois volets: l’exposition et la présentation d’une offre complète des TIC, l’organisation des rencontres B2B et l’organisation de forums et workshops.

S’agissant du 1er volet, plus de 200 exposants tunisiens, africains, arabes et étrangers (Canada, Italie, Belgique, Suisse, Portugal, Algérie, Jordanie…) dans le domaine des TIC présenteront leurs offres.

Pour les rencontres B2B, un millier de rencontres sont programmées entre donneurs d’ordre et receveurs d’ordres pour développer l’investissement, l’exportation et le partenariat.

Quant au 3ème volet, il consistera en un forum sur les instruments financiers numériques innovants réalisés en partenariat avec l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) et qui réunira quelque 160 banques maghrébines, outre le forum e-santé qui sera une occasion pour échanger les expériences entre les pays d’Afrique subsaharienne et ceux d’Afrique du Nord.

Férid Tounsi a indiqué que, lors de la session précédente de 2018, une entreprise canadienne avait décidé d’investir en Tunisie et emploie actuellement 15 ingénieurs tunisiens.

“L’environnement est aujourd’hui extrêmement favorable à l’investissement dans le domaine du numérique en Tunisie”, a-t-il signalé, rappelant que le secteur du numérique compte 1.800 entreprises tunisiennes et contribue à hauteur de 11% dans le PIB.