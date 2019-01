Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a quitté, dans la matinée du mardi 22 janvier, la Tunisie à destination de la Suisse, pour participer, les 22 et 23 janvier 2019, à la 49ème édition du Forum économique mondial de Davos.

Chahed est notamment accompagné du ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari.

Au cours de sa visite, le chef du gouvernement devrait rencontrer plusieurs dirigeants mondiaux, des décideurs économiques et des représentants des bailleurs de fonds internationaux.

Environ 3.000 personnalités, dont 50 personnalités politiques et 1.200 hommes d’affaires, ainsi que des représentants des grandes institutions financières, des organisations régionales et internationales, des multinationales et des experts prennent part à cette 49ème édition “La mondialisation 4.0: concevoir une nouvelle architecture mondiale à l’ère de la quatrième révolution industrielle”, qui se tient du 22 au 25 janvier 2019.

Les discussions porteront sur les changements climatiques, les impacts de la révolution industrielle et le développement de l’intelligence artificielle.

A travers cette participation, la Tunisie vise développer les relations diplomatiques et économiques avec les pays du monde, attirer les investissements nécessaires à la relance de l’économie nationale et prendre connaissance des orientations des grandes multinationales.

Au programme de la visite de Chahed et Ladhari figurent les rencontres avec le président de la Banque africaine de développement, le président de la Banque japonaise pour la coopération internationale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et le ministre algérien des Affaires étrangères.