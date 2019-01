Le directeur de l’enseignement secondaire au ministère de l’éducation, Hatem Amara a annoncé lundi le lancement d’une plateforme numérique d’évaluation pour les collèges et les lycées secondaires.

Lors d’une conférence de presse tenue lundi à Tunis, Amara a indiqué que cette nouvelle plateforme permettra aux enseignants de mettre en ligne les notes et les résultats d’évaluation de façon à simplifier cette opération qui a contribué récemment à la montée des tensions entre les enseignants et l’administration d’une part et entre les enseignants eux-mêmes, suite à la décision prise par la fédération générale de l’enseignement secondaire relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) de boycotter les examens.

Amara a signalé que la non réalisation des devoirs de contrôle au cours des quatre prochaines semaines renforcera la crise davantage et mettra le système éducatif en péril.