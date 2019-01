Les études relatives au projet de phosphates de Jedliane à Kasserine, relatives notamment à la faisabilité économique et technique ainsi que les études sociale et environnementale, sont achevées depuis décembre 2017. Il ne manque plus que les autorisations nécessaires à fournir par le ministère de l’Industrie pour une exploitation.

C’est ce qu’a indiqué Fathi Hachifa, président directeur général de la société Chaketma phosphates Jedliane.

Ladite société avait lancé, en février 2010, la première phase d’exploration de la mine de phosphates Jedliane, a rappelé Hachifa.

Les étude ont montré des réserves de plus de 200 millions de tonnes de phosphates de haute qualité très rare. Ces réserves ont été valorisées en laboratoire, et une étude de faisabilité économique a été effectuée afin de valoriser ce phosphate sur le plan industriel et déterminer le taux d’investissement, le coût de production et les projets d’infrastructure nécessaires à fournir, dont l’infrastructure routière et ferroviaire, la station d’assainissement, a-t-il précisé.

Un dossier complet a été remis aux services concernés au ministère de l’Energie et des Mines d’alors -actuellement ministère de l’Industrie et des PME- avec la tenue d’une série de réunions sans toutefois avoir une autorisation d’exploitation et connaitre les causes de ce retard, a encore regretté le responsable.

Un tel projet pourrait avoir un impact positif considérable sur le plan économique de la région et contribuer à favoriser des emplois directs, soit près de 500 postes et plus de 1000 emplois indirects, selon les estimations de Hachifa.

L’investissement nécessaire a été mobilisé pour exploiter la mine de Jedliane sur deux phases. La première d’une durée de 7 ans avec un taux d’investissement de près de 200 millions dinars et une production estimée à 750 mille tonnes de phosphates concentrés. Quant à la deuxième phase à partir de la 8ème année d’exploitation, en effectuant une augmentation de 170 millions de dinars d’investissements et une production de près de 1,5 million de tonnes de phosphates concentrés, a ajouté Hachifa.

Le coût des études de projet et d’exploration de phosphates, réalisées par des bureaux d’études étrangères, est de l’ordre de 20 millions dinars.

La durée d’exploitation de la mine de phosphates de Jedliane est fixée à plus de 20 ans, souligne le responsable, précisant que c’est une mine qui n’a jamais été exploitée étant donné la rareté de sa qualité qui nécessite des techniques et des coûts supplémentaires en comparaison au bassin minier de Gafsa.