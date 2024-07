Soumission imminente d’un dossier sur le secteur des phosphates au Kef

Un dossier complet sur le secteur des phosphates au Kef sera soumis, dans un mois, au gouvernement afin de favoriser la prise de dédisions efficientes pour développer le secteur dans la région, a indiqué mercredi, la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub lors d’une visite effectuée au Kef.

Elle a fait savoir que son département est penché sur le développement du secteur des phosphates dans la zone de SraOuertane, ajoutant que l’objectif est d’identifier au niveau du gouvernement, des solutions urgentes de moyen et long termes, au lieu de mesures conjoncturelles, et ce, en concertation avec la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG).

En effet le gouvernement œuvrera à alléger les procédures administratives qui freinent l’investissement afin d’améliorer le climat d’investissement et inciter les investisseurs à s’installer dans les régions intérieures du pays, dont le Kef, dans le but de favoriser un tissu industriel développé et diversifié, notamment dans les industries de transformation, a-t-elle noté.

La ministre a visité à cette occasion des entreprises opérant dans les zones industrielles de Kef Sud et de Tajerouine.