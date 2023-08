La Compagnie du Phosphate Gafsa (CPG) prendra livraison, début septembre prochain d’un premier lot d’équipements et de machines, acquis dans le cadre d’un programme d’investissement estimé à 236 MD, décidé par le Conseil de la sécurité national, tenu en mai dernier, sous la présidence du Chef de l’Etat, Kaïs Sâied et consacré à l’examen du dossier de production du phosphate en Tunisie.

Ces équipements sont destinés à consolider le système d’extraction de phosphate brut et de production du phosphate commercial.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur de l’information et de la communication au sein de la CPG, Ali Al-Hoshati, a indiqué que la compagnie prendra livraison début septembre et par étapes, le premier lot d’équipements pour améliorer sa capacité d’extraction de phosphates brut des mines de surface dans les délégations d’Oum Lâârayes, Metlaoui, Mdhilla et Rdayef.

Il s’agit de 18 camions de transport d’une capacité de 60 tonnes, 6 machines hydrauliques et 3 machines rotatives, ainsi que 6 chargeuses sur roues de 4,5 mètres cubes chacune outre des équipements pour renforcer la capacité de l’entreprise à transporter le phosphate brut et à extraire le phosphate commercial, acquis moyennant un investissement de 65 millions de dinars.

La CPG prévoit également d’annoncer le mois prochain un appel d’offres pour l’acquisition d’un nouveau lot de machines et d’équipements d’une valeur de 183 millions de dinars.

Il s’agit de 36 engins, camions, excavatrices rotatives et hydrauliques de grande et moyenne taille et autres.

Dans le cadre de ce programme d’investissement, qui prendra fin en 2024, l’entreprise cherche à renouveler 30% de sa flotte d’équipements d’extraction, renforçant ainsi sa capacité à extraire le phosphate brut des mines de surface.

Selon le chargé de la communication, le renforcement des capacités d’extraction de la société permettrait de sécuriser et d’assurer “de manière fluide et durable” le fonctionnement des unités commerciales de production de phosphate avec du phosphate brut.

Depuis 2011, la CPG a subi un déclin spectaculaire de la production de phosphate en raison des tensions sociales et des protestations dans la région du bassin minier.

Le taux de production annuel de phosphates commercial de 2011 à 2022 n’a pas dépassé 3,5 millions de tonnes, contre 8 millions de tonnes rien qu’en 2010.

La vétusté et la faible disponibilité des unités de production sont également des raisons pour lesquelles l’entreprise n’a pas encore récupéré son rythme de production habituel. La capacité de production des 10 laveries de l’entreprise a diminué en 2022 à 5,5 millions de tonnes par an.