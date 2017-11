Kasserine : Les études de faisabilité de la mine de phosphate de Jedliane seront bientôt finalisées

Les études de faisabilité économique, technique, sociale et environnementale du projet de Phosphate de Jedliane (gouvernorat de Kasserine) s’achèveront au plus tard vers la fin des mois de juin ou juillet prochains, a affirmé Taoufik Mansouri, président du Conseil d’administration de la société de développement et de services miniers “Chaketma” qui gère le projet.

“Une fois ces études sont terminées, il sera procédé à l’obtention de la licence d’exploitation de la mine de phosphate vers le mois de septembre 2017”, a-t-il ajouté à la correspondante de la TAP.

Une délégation de la société “Chaketma” se déplacera, le 17 mai courant, aux Etats-Unis où elle devra visiter une unité industrielle spécialisée dans l’extraction et la transformation du phosphate pour échanger d’expertises et s’enrichir de nouvelles expériences, a-t-il indiqué.

Aménagée sur 10 km2, la mine de phosphate de Jedliane aura une capacité de production de 1,5 million de tonnes par an et d’emploi direct de 500 personnes. Le projet mobilisera des investissements de l’ordre de 400 millions de dinars. La durée de vie de la mine de Jedliane est estimée à une cinquantaine d’années au minimum.

Le projet a démarré en 2011 dans sa phase de prospection qui a nécessité des forages de plus de 20 mètres de profondeur. Les recherches ont démontré que la mine renferme des ressources estimées à 130 millions de tonnes de phosphate. Les analyses effectuées dans les laboratoires du Sers (gouvernorat du Kef) ont attesté que le phosphate de Jedliane est doté d’une qualité rare.