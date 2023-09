Ces derniers temps, on parle beaucoup du potentiel économique dont dispose la Tunisie et de la possibilité de l’optimiser pour relancer la croissance. Intervenant lors de l’université de la Fondation Mohamed Ali El Hammi (FMAH ex Acmaco), organisée les 1, 2 et 3 septembre 2023, à Hammamet sur le thème «Polycrise et approche citoyenne Quels rôles des élites, des acteurs sociaux et de l’Etat ? »., Samir Meddeb, universitaire et expert en environnement, a évoqué les énormes réserves dont dispose la Tunisie en matière de phosphate.

Celles-ci relève-t-il, « s’étalent sur une grande partie du territoire, se concentrant essentiellement dans trois bassins : – Bassin de Sra Ouertene au Nord-Ouest – Bassin de Meknessy au centre – Bassin actif de Gafsa au Sud-Ouest.

Les réserves sont estimées à pratiquement 900 millions de tonnes de réserves certaines essentiellement dans le bassin de Gafsa et ses environs et à 6 milliards de tonnes de réserves probables essentiellement dans la région de Sra Ouertene. Sur la base du niveau d’exploitation le plus élevé atteint en 2010, soit 12 millions de tonnes par an, la durée de vie des réserves certaines serait d’environ 75 ans. Actuellement et depuis la révolution, l’exploitation a du mal à dépasser les cinq, six Millions de Tonnes/an ».

Quand on sait que le prix de la tonne métrique du phosphate est passée ces deux dernières années de 90 dollars à 400 dollars environ il y a de quoi rêver.

ABS