La Tunisie pourra améliorer son score dans le classement “Doing Business 2020” en gagnant entre 10 et 15 places en cas d’adoption, avant fin avril 2019, par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), du projet de loi “Horizontal”. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Zied Ladhari, le ministre du Développement, de l’Investissement de la Coopération internationale.

S’exprimant en marge d’un atelier de travail sur ledit projet de loi, le ministre a indiqué que son gouvernement a appelé à accélérer son examen juste après son adoption en conseil ministériel. Les députés de l’ARP sont conscients de l’importance de ce projet à même de permettre à la Tunisie d’améliorer son score dans plusieurs classements internationaux et, partant, de booster l’investissement dans le pays, a-t-il encore précisé.

L’objectif de la Tunisie d’occuper les 50 premières places mondiales en matière de climat d’affaires à l’horizon 2021 reste tributaire de la réalisation d’une série de réformes essentielles.

Ladhari rappelle qu’en 2018, la Tunisie est parvenue à avancer de 8 places dans le rapport Doing Business au titre de l’année 2019 pour la première fois depuis 6 ans.

Il a ajouté que l’atelier de travail auquel ont participé des spécialistes et des experts dans le domaine législatif et financier permettra d’examiner le premier draft du projet de loi horizontal.

Il a également fait savoir que ce projet de loi comportera plusieurs dispositions visant à alléger et simplifier les démarches, la création d’ entreprises et à faciliter le financement, outre le renforcement de la gouvernance et la transparence des sociétés commerciales et la relation avec l’administration fiscale.

Le rapport Doing Business, qu’élabore annuellement, la BM évalue le rendement de 190 pays de par le monde en présentant une analyse des données relatives aux PME à l’échelle nationale ainsi que les législations relatives aux activités économiques.