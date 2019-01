Le taux de réussite de la grève générale observée jeudi 17 janvier par les employés de la fonction publique et du secteur public a atteint 99% dans le gouvernorat de Béja, a indiqué Hafeh Rabii, secrétaire général adjoint de l’Union régionale du travail à Béja.

Au cours d’un rassemblement d’un grand nombre d’employés de la fonction publique et du secteur public, devant le siège du gouvernorat de Béja, il a affirmé que le gouvernement refuse les revendications des travailleurs et propose des solutions non raisonnables.

Une réunion sera tenue pour formuler les propositions du gouvernorat de Béja et les adresser au comité administratif national de l’UGTT, a-t-il souligné, ajoutant que l’hypothèse de l’escalade demeure probable.

Des slogans revendiquant le départ du gouvernement, la lutte contre les personnes corrompues et l’augmentation des salaires ont été scandés lors de ce rassemblement.