L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTCA) a exprimé ses regrets pour l’absence d’accord entre le gouvernement et l’’Union générale tunisienne du travail (UGTT) visant à éviter la grève générale des agents de la fonction publique et du secteur public observée jeudi 17 janvier 2019.

Dans un communiqué publié, à l’occasion de la célébration de son 72ème anniversaire, la centrale patronale exprime son espoir d’une reprise dans les plus brefs délais, du dialogue entre le gouvernement et l’UGTT afin de parvenir à un accord qui répond aux intérêts des deux parties et préserve la paix sociale.

L’UTICA a, également, loué la décision relative à la création du conseil national du dialogue social, mettant l’accent sur son rôle dans la consolidation des concertations tripartites (gouvernement/UTICA/UGTT), dans l’objectif de parvenir à une approche consensuelle sur les plus importants dossiers économiques et sociaux et de garantir la réussite des réformes requises.

” Surmonter les difficultés économiques auxquelles fait face le pays, nécessite un surcroît d’efforts de la part de toutes les catégories et les forces vives du pays, outre le démarrage de la concrétisation des programmes de réforme dont le pays a besoin, précise l’UTICA, évoquant également la nécessité de réhabiliter les valeurs du travail et de l’initiative.