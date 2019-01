Au cours du quatrième trimestre, les ventes de la société LAND’OR ont enregistré une croissance de 18% par rapport à la même période de 2017. Cette évolution s’inscrit dans la même tendance observée durant les neuf premiers mois de l’année et permet à la société de clôturer son exercice avec une croissance annuelle de 20% s’analysant comme suit :

Marché local (+8%):

Evoluant dans un marché atone impacté par la dépréciation continue du dinar, l’indisponibilité et la hausse des cours de certaines matières première de base, la

société a pu réaliser une croissance annuelle de +8% par rapport à l’année précédente.

Marché Export (+45%):

La reprise de la croissance au cours du quatrième trimestre, stimulée par les bonnes réalisations vers toutes les destinations de l’export, a permis à la société de réaliser une croissance annuelle de +45%. Grâce aux efforts déployés par la société pour développer sa présence sur les marchés extérieurs, la part des ventes à l’export dans le chiffre d’affaires global enregistre une nette évolution pour passer de 32% en 2017 à 39% en 2018 en amélioration de +7%. Cela permettra à la société non seulement de réaliser des taux de croissance assez importants, mais aussi de résorber une bonne partie de l’impact de dévaluation du dinar.

Production

Au terme de l’année 2018, la valeur de la production a enregistré une croissance de 24% par rapport à 2017, plus importante que l’évolution du chiffre d’affaires à cause essentiellement de la dépréciation du dinar et la hausse des cours de certaines matières premières.

Investissement

Les investissements réalisés durant l’année 2018 s’élèvent à 1,8 Millions de dinars, et consistent essentiellement en l’acquisition de matériel de production.

Endettement

Le niveau d’endettement global est passé de 30,7 Millions de dinars au 31/12/2017 à 22,3 Millions de dinars au 31/12/2018, enregistrant ainsi une baisse de -27%. A noter que la société a bénéficié, en décembre 2018, d’une avance en Compte Courant effectuée par l’actionnaire majoritaire Land’Or Holding pour un montant de 10 Millions de dinars. Cette opération a pour objectif principal l’optimisation de la gestion du BFR. En dehors de cette avance, le niveau d’endettement global demeure bien maîtrisé.