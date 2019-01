Le gouverneur de Médenine, Habib Chouatt a annoncé, mardi, le démarrage des projets de la 3ème tranche du programme de développement intégré dans les délégations de Djerba Midoun, Houmet Souk, Ajim, Zarzis, Ben Guerdane et Médenine.

Doté d’un budget de 60 millions de dinars, ce programme porte sur la réalisation de divers projets d’infrastructure, d’équipements collectifs ainsi que des projets individuels.

Parmi ces projets, 108 à caractère collectif (42 MD) et 27 d’infrastructure liée à l’aménagement d’une zone industrielle, des lots de terrains industriels, des espaces d’artisanat et des salles d’exposition ainsi que des marchés locaux et municipaux et des centres de travail à distance.

En matière d’équipements collectifs, Oussama Ellefi, coordinateur régional du programme, a souligné que les projets concernent la création de stades, l’aménagement de maisons de culture, de parcs de loisirs, de jardins d’enfants, des clubs pour enfants et un espace de théâtre ainsi que la sauvegarde de sites archéologiques.

Egalement 64 projets d’infrastructure seront réalisés dans le cadre de ce programme, ayant trait au bitumage de routes, l’électrification publique, l’extension du réseau d’assainissement et l’aménagement des plages.

Le programme de développement urbain intégré vise à créer une dynamique commerciale locale et à renforcer le taux d’employabilité dans les régions et améliorer les indicateurs du développement humain pour assurer une meilleure qualité de vie.