DÃ©veloppement intÃ©grÃ© : 10,1 millions de dinars pour booster l’agriculture, l’eau potable et les infrastructures en Tunisie

Le Comité de pilotage du programme de développement intégré réuni le 30 septembre 2024 au siège du ministère de l’Economie et de la Planification, a approuvé des allocations supplémentaires de l’ordre de 10,1 millions de dinars pour accélérer la mise en œuvre de 24 projets dans 21 délégations réparties sur 10 gouvernorats, a fait savoir, mardi, le département de l’Economie.

Ces projets couvrent les secteurs de l’agriculture irriguée, l’eau potable, l’asphaltage des sentiers ruraux, la construction et l’équipement de centres de santé primaire de première ligne, la création d’espaces pour les jeunes et le développement de marchés municipaux.

Le comité a, également, passé en revue une série de mesures devant être adoptée pour la période à venir afin de répondre aux besoins des régions en termes de fonds dédiés au développement et pour garantir l’intégration des projets à mettre en œuvre dans les politiques et les stratégies générales et sectorielles.

Le programme de développement intégré couvre 190 délégations, classées par ordre de priorité sur la base de l’indice de développement régional, pour un coût total d’environ 1 535 millions de dinars.